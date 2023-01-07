Митрополит Григорий поздравил жителей Краснодарского края с Рождеством Христовым

Рождественское обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

«Дорогие братья и сестры, жители благословенной Кубани, от всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова. Мы всегда ждем этот праздник, как чуда. Эти святые дни наполнены духовной радостью. Наша душа чувствует, что только с Богом может быть настоящее счастье, с которым не сравнится ничто в этом земном мире. Господь наш Иисус Христос пришел на землю по своей великой любви ради спасения каждого человека. И теперь всегда во всех ситуациях нашей жизни — и радостных, и самых скорбных — мы знаем, что с нами Бог.

Поэтому, несмотря на все тяготы и испытания нашего времени, в том числе связанные с военными событиями на Украине, мы не должны отчаиваться, а должны всегда помнить, что Господь и Бог наш Иисус Христос рядом и всегда готов помочь нам. Только бы мы сами открыли ему свои сердца. Когда Господь сокровенно рождается в нашем сердце, оно становится источником любви для других людей, утешением и заботой для наших близких.

Дорогие братья и сестры, в светлый праздник Рождества Христова давайте откликнемся на зов божий и поспешим навстречу Богомладенцу Христу. Местом, где мы вступаем в самое глубокое и тесное общение со Христом, является православный храм. В нем звучит слово божие, совершается главное богослужение — Божественная литургия, за которой мы причащаемся самому Господу и спасителю нашему Иисусу Христу. Давайте будем приходить в наши православные храмы как можно чаще, свидетельствовать о своей любви к Богу, принося ему свои мольбы и благодарения.

Дорогие братья и сестры, в эти святые дни призываю вас и в храме, и дома особенно усиленно молиться о нашем Отечестве, о родной Кубани, наших войнах, казаках, ведущих брань против супостатов на Украине. Молиться о даровании им победы, об исцелении от ран телесных и душевных. Все мы надеемся, что Господь и Бог наш Иисус Христос, ныне родившийся в Вифлееме иудейском, нас не оставит, избавит от всех неприятностей и бед, поможет нам одолеть врага внешнего и внутреннего. Еще раз с праздником, с Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры», — сказал митрополит Григорий.