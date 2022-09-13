Митрополит Григорий поздравил жителей Краснодарского края с 85-летием образования региона

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Фото «Кубань 24»

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий 13 сентября поздравил жителей с 85-летием со дня образования Краснодарского края.

«История казачьей Кубани насчитывает 230 славных лет, а 13 сентября 1937 года на карте нашей страны появился Краснодарский край, выделенный из Азово-Черноморской области. Пройдя через немалые испытания, за эти годы наша Кубань стала сильным и крепким регионом, настоящим аграрным сердцем России, ее житницей и здравницей. Кубанская земля всегда славилась своим трудовым народом, казачьими православными традициями, которые сегодня активно возрождаются и крепнут. Радостно видеть, как многое делается для развития региона — и в социально-экономической, и в духовно-нравственной сфере, в патриотическом воспитании нашей молодежи», — отметил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Глава Кубанской митрополии поблагодарил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за внимание к развитию духовной жизни, готовность к взаимодействию и активному сотрудничеству с РПЦ.

«Каждый юбилей — это историческая веха, в которой сливаются память о прошлом и взгляд в будущее. Надеюсь, что мы будем строить это будущее все вместе на твердом основании православных традиций наших предков, любви к Богу и ближнему, доброго труда во славу нашей Кубани и всего Отечества. Господь да сохранит нашу Кубанскую землю и благословит весь ее народ!» — цитирует поздравление Владыки пресс-служба Кубанской митрополии.

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