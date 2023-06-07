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Мишустин на три дня переедет в Сочи для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mishustin-na-tri-dnya-pereedet-v-sochi-premer-primet-uchastie-v-zasedanii-evrazijskogo-mezhpravitelstvennogo-soveta
Мишустин на три дня переедет в Сочи для участия в заседании Евразийского межправительственного совета
Михаил Мишустин. Фото пресс-службы президента РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе трехдневной рабочей поездки в Сочи примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Помимо этого он планирует посетить промышленную выставку «Евразия — наш дом» и принять участие в работе Третьего Евразийского конгресса и Второго Молодежного форума СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В повестку заседания Евразийского межправсовета входит широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия и дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. В частности, развитие транспортной политики, в том числе в рамках торгово-экономического сотрудничества с КНР и сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Также планируется обсудить актуальные вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС и заслушать доклад Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках союза. Отмечается, что отдельное внимание уделят вопросам энергетики и цифровизации. Помимо этого в ходе мероприятия планируют подписать договор о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах ЕАЭС, сообщает ТАСС.

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