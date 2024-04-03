Мишустин: безработица в России сократилась до 3% к концу 2023 года

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом в Госдуме 3 апреля заявил, что Россия адаптировалась ко внешнему давлению, поэтому ВВП вырос на 3,6%.

«Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот — расширялось. Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — это вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — сообщил Мишустин.

Он отметил, что рост ВВП связан с низкой безработицей в России.

«Положительная динамика была получена на фоне низкой безработицы, которая сократилась вдвое — до 3% к концу 2023 года. Сравните: в Еврозоне она более чем в два раза выше российской», — добавил премьер.

Также Михаил Мишустин заявил, что объем инвестиций в 2023 году увеличился примерно на 10%.

«Важный фактор, позволивший выйти на итоговые цифры в экономике в целом, — поддержка инвестиций. В прошлом году их объем увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние 12 лет», — сказал он.

Премьер также подчеркнул, что предприниматели активно вкладывают ресурсы в Россию.

«Правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. На начало текущего года уже подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 трлн рублей. Из них примерно половина — в 2023 году. За время действия механизма бизнес создал около 20 тыс. рабочих мест», — заявил он.

Доходы федерального бюджета в прошлом году превысили 29 трлн рублей — по сравнению с 2022 годом они выросли почти на 5%, продолжил Мишустин.

«Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта, ненефтегазовые доходы выросли на четверть. Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми. Нам удалось поддержать экономику и регионы, реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции», — цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

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