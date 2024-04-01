Кондратьев: до 5 трлн рублей необходимо увеличить ВРП Кубани в этом году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 апреля провел расширенное планерное совещание с вице-губернаторами и главами профильных министерств и ведомств.

По словам губернатора, в прошлом году Кубань заняла 6-е место в стране по объему экономики с ростом в 103%. Глава региона отметил, что еще несколько лет назад край занимал 30-е место.

«В результате валовой региональный продукт Кубани превысил 4 трлн рублей. Это не статистика, а реально работающие предприятия, развитая соцсфера, качество и комфорт жизни людей. Такой серьезный результат необходимо сохранить и преумножить. Основная задача на текущий год — обеспечить положительную динамику по всем отраслям, увеличить ВРП до 5 трлн рублей. Рост по первым трем месяцам — почти 104% — внушает уверенность, в том, что достигнем намеченных целей, но это зависит от каждого из нас», — отметил Вениамин Кондратьев.

Первый вице-губернатор Игорь Галась доложил, что задачи на год будут достигнуты. По его словам, регион не только выполняет поставленные задачи, но и идет с опережением. Высокий рост с начала года демонстрируют строительства, транспорта, оптовой торговли и общепита.

«Благодаря принятым беспрецедентным мерам поддержки бизнеса и стимулирования инвестиций активно развивается новая модель экономического роста — экономика предложения, которая самая формирует спрос и предполагает масштабное наращивание производств и сферы услуг», — добавил первый замглавы региона.

Во время совещания отметили муниципалитеты с самыми высокими темпами роста экономики. Это Геленджик (+140%), Красноармейский, Крыловской и Кавказский районы (+ 138%). Такого роста удалось достичь благодаря объемам строительства, промышленного и аграрного производства.

Губернатор отметил, что работающая экономика позволяет муниципалитету развиваться.

«Городам и районам надо брать на вооружение положительный опыт коллег и последовательно добиваться роста экономики и качества жизни. Ведущие муниципалитеты показывают устойчивость к вызовам и трудностям, а значит наш край становится еще более сильным и конкурентоспособным», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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