Мировой рекорд: в Адыгее сварили круг адыгейского сыра весом 142 кг
Общество
29.08.2022 08:43
Фестиваль адыгейского сыра прошел 27 и 28 августа на Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз.
Праздник посвятили 100-летию государственности Адыгеи. На фестиваль приехали тысячи туристов. Площадка напоминала этногород, где работали подворья, детские площадки, проходили гастрономические и ремесленные мастер-классы, а также выставка изделий мастеров народных промыслов. Свою программу показали и всадники организации «Шыу-Хасэ».
Завершился двухдневный фестиваль адыгейского сыра дискотекой и фейерверком.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее после двухлетнего перерыва из-за пандемии пройдет фестиваль сыра.
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