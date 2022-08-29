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Мировой рекорд: в Адыгее сварили круг адыгейского сыра весом 142 кг

Общество
29.08.2022 08:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/mirovoj-rekord-v-adygee-svarili-krug-adygejskogo-syra-vesom-142-kg
Видео канала «Кубань 24»

Фестиваль адыгейского сыра прошел 27 и 28 августа на Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз.

Праздник посвятили 100-летию государственности Адыгеи. На фестиваль приехали тысячи туристов. Площадка напоминала этногород, где работали подворья, детские площадки, проходили гастрономические и ремесленные мастер-классы, а также выставка изделий мастеров народных промыслов. Свою программу показали и всадники организации «Шыу-Хасэ».

Завершился двухдневный фестиваль адыгейского сыра дискотекой и фейерверком.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее после двухлетнего перерыва из-за пандемии пройдет фестиваль сыра.

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