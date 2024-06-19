Мировой рекорд по отжиманиям на брусьях установил депутат из станицы Отрадной

Арсен Окроев выполнил 581 пульсирующее отжимание на брусьях всего за 30 минут. Все происходило под пристальным наблюдением телекамер.

Свой рекорд Окроев посвятил 30-летию вывода советских войск из Афганистана, он сам ветеран. Призовой фонд депутат-рекордсмен направил на гуманитарную помощь участникам СВО и покупку автомобиля для фронта. Часть денег пойдут на строительство храма в станице Малотенгинской.

Читайте также: жительница Краснодара попала в Книгу рекордов РФ из-за разницы в возрасте детей.