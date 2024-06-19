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Мировой рекорд по отжиманиям на брусьях установил депутат из станицы Отрадной

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/mirovoj-rekord-po-otzhimaniyam-na-brusyah-ustanovil-deputat-iz-stanitsy-otradnoj
Видео канала «Кубань 24»

Арсен Окроев выполнил 581 пульсирующее отжимание на брусьях всего за 30 минут. Все происходило под пристальным наблюдением телекамер.

Свой рекорд Окроев посвятил 30-летию вывода советских войск из Афганистана, он сам ветеран. Призовой фонд депутат-рекордсмен направил на гуманитарную помощь участникам СВО и покупку автомобиля для фронта. Часть денег пойдут на строительство храма в станице Малотенгинской.

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