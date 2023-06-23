Минздрав: ЦРБ в Гулькевичах работает в штатном режиме

Больница продолжает работать в полном составе, увольнений сотрудников не было. Об этом 23 июня сообщили в минздраве Краснодарского края.

Информация о том, что сотрудники центральной районной больницы в Гулькевичах заявили о намерении массово уволиться из-за низких зарплат, появилась в соцсетях. Сообщалось, что 21 июня заявления на увольнение подали 28 водителей скорой помощи, а утром 22 июня к ним присоединились и некоторые медработники. Водители, помимо прочего, жаловались, что им единственным в медучреждении не выдали тринадцатую зарплату.

По сообщению краевого минздрава, все сотрудники скорой помощи ЦРБ продолжают свою работу. На данный момент никто из сотрудников не уволился. Скорую медицинскую помощь жителям района продолжают предоставлять в полном объеме. По поручению вице-губернатора Анны Миньковой, министерство держит ситуацию под контролем. В настоящее время ведется адресная работа с каждым работником по решению имеющихся вопросов и претензий.

«Ранее, 22 июня, представители минздрава региона пообщались с водителями медучреждения, обсудили сложившуюся в больнице ситуацию. От уровня заработной платы и продолжительности отпуска до закупок униформы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Сообщается, что уровень начисленной среднемесячной заработной платы в Гулькевичской ЦРБ соответствует среднекраевой зарплате для этой категории работников. В 2023 году ее повысили в сравнении с уровнем 2022 года. Очередное повышение зарплаты планируется с 1 октября.

Кроме того, на встрече с работниками обсудили продолжительность трудового отпуска. Установленный отпуск составляет 42 календарных дня. Отмечается, что никаких изменений, тем более сокращения отпуска, не планировалось. Отдельной темой стало обеспечение персонала больницы спецодеждой. Конкурсные процедуры по ее закупке включены в план-график закупок на июль, их организуют в первоочередном порядке.

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