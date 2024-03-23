Минздрав: трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
Происшествия
23.03.2024 09:56
По данным министерства здравоохранения Московской области, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей.
Это следует из данных о госпитализации пострадавших на сайте Минздрава Московской области.
В разделе «биологическая смерть» указаны трое детей и двое мужчин. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, в больницы доставили 115 пострадавших при теракте. Из них пятеро — несовершеннолетние., сообщает «РИА Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СК РФ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек.