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Минздрав: трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minzdrav-troe-detej-pogibli-v-rezultate-terakta-v-krokus-siti-holle
Минздрав: трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
Фото пресс-службы администрации Московской области

По данным министерства здравоохранения Московской области, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей.

Это следует из данных о госпитализации пострадавших на сайте Минздрава Московской области.

В разделе «биологическая смерть» указаны трое детей и двое мужчин. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, в больницы доставили 115 пострадавших при теракте. Из них пятеро — несовершеннолетние., сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СК РФ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек.

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