«А мы-то здесь при чем?»: Минздрав составил методичку правильного общения врачей с пациентами

В рекомендациях привели примерный перечень фраз, от которых необходимо отказаться медикам. Вместо них в министерстве предлагают использовать конкретные аналоги.

В частности, к пациентам стоит обращаться на «вы», «скажите, пожалуйста» или по имени, при этом избегая обращений «девушка», «женщина», «мужчина» или «молодой человек». Также врачей призвали не перекладывать вину на пациента и отказаться от фраз «не знаю, кто вам такое сказал», «а мы-то здесь при чем?», «вы меня, конечно, извините, но», «вы что-то путаете».

Фразу «ваша проблема» необходимо заменить «нашим вопросом» или «нашей с вами ситуацией», говорится в методичке. Вместо фраз «Это же не я вас неправильно проконсультировал(а)» или «Что вас еще не устраивает?» нужно извиниться и предложить помощь. Также запрещены уменьшительно-ласкательные слова и фразы «не могу» или «не можем».

По указаниям Минздрава, врачу не следует использовать безучастные и безразличные слова и интонации, а также оценочные суждения и завуалированные оскорбления. По словам авторов документа, главная задача системы здравоохранения — решение медицинской проблемы пациента с момента обращения.

Методические рекомендации опубликованы на сайте Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

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