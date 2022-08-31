Минздрав РФ в преддверии «сезона гриппа» закупил вакцину

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В этом году в мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна», — заявил Мурашко.

Он отметил, что препарат поступает в регионы и для детей. Что касается старшего поколения, то медики рекомендуют пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовала вакцинация от гриппа. Врачи говорят, что прививки от гриппа полностью безопасны. Они являются главным способом профилактики заболевания.