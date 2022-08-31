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Минздрав РФ в преддверии «сезона гриппа» закупил вакцину

Общество
31.08.2022 16:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/minzdrav-rf-v-preddverii-sezona-grippa-zakupil-vaktsinu
Минздрав РФ в преддверии «сезона гриппа» закупил вакцину
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В этом году в мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна», — заявил Мурашко.

Он отметил, что препарат поступает в регионы и для детей. Что касается старшего поколения, то медики рекомендуют пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовала вакцинация от гриппа. Врачи говорят, что прививки от гриппа полностью безопасны. Они являются главным способом профилактики заболевания.

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