Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справок для смены пола
Общество
15.08.2023 20:53
Об этом говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, который 15 августа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2017 г. № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», — говорится в документе.
Приказ о выдаче справок для смены пола в России утратит силу уже 16 августа.