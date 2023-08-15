Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справок для смены пола

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minzdrav-priznal-utrativshim-silu-prikaz-o-vydache-spravok-dlya-smeny-pola
Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справок для смены пола
Фото freepik.com

Об этом говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, который 15 августа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2017 г. № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», — говорится в документе.

Приказ о выдаче справок для смены пола в России утратит силу уже 16 августа.

Статьи
Семь причин неприятного запаха изо рта
Семь причин неприятного запаха изо рта
ЦБ повысил ключевую ставку до 12%: что это значит и кому выгоден доллар по 100?
ЦБ повысил ключевую ставку до 12%: что это значит и кому выгоден доллар по 100?
Что такое бергамот и чем он полезен
Что такое бергамот и чем он полезен
Пять простых упражнений для пожилых людей
Пять простых упражнений для пожилых людей
Что будет если содрать родинку или проглотить жвачку? Отвечаем на 6 важных вопросов
Что будет если содрать родинку или проглотить жвачку? Отвечаем на 6 важных вопросов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях