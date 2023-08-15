Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справок для смены пола

Об этом говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, который 15 августа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2017 г. № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», — говорится в документе.

Приказ о выдаче справок для смены пола в России утратит силу уже 16 августа.