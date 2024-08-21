Минздрав Кубани назвал самые распространенные в крае виды рака

Среди жителей Краснодарского края самыми распространенными видами онкологии являются рак кожи, легких, молочной и предстательной желез, а также колоректальный рак.

Чаще всего причиной образования рака кожи является ультрафиолетовое облучение, отметили в краевом министерстве здравоохранения, так как Кубань — самый солнечный регион России. Рак легкого образуется чаще всего из-за курения, молочной железы — из-за гормональных нарушений, поздних родов, отказа от грудного вскармливания или наследственности.

«Причина рака предстательной железы — наследственность, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и другие. А колоректального рака — преобладание мясной пищи, малое количество потребляемой растительной пищи», — отметили в ведомстве.

Ежегодно в регионе врачи выявляют около 25 тыс. новых случаев заболеваний. С начала 2024 года в крае выявили около 11 тыс. онкобольных. За последние три года онкологическая заболеваемость в крае увеличилась на 12% за счет повышения выявляемости заболеваний. Сейчас на учете у онкологов Кубани стоят более 140 тыс. пациентов, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на региональный минздрав.

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