Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Минцифры РФ предложило приравнять ряд документов на «Госуслугах» к бумажным

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintsifry-rf-predlozhilo-priravnyat-ryad-dokumentov-na-gosuslugah-k-bumazhnym
Минцифры РФ предложило приравнять ряд документов на «Госуслугах» к бумажным
Фото freepik.com

В перечне — свидетельство о рождении, водительские права, СТС и полис ОСАГО, удостоверение инвалида, многодетной семьи и пенсионное, а также студенческие билеты. 

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, при этом использование электронных версий останется добровольным. 

В ведомстве отметили, что решение примут по итогам общественного обсуждения. Предъявлять документы нужно будет по QR-коду, который смогут отсканировать сотрудники организаций, участвующих в проекте.

Сейчас QR-код можно применять при покупке товаров 18+ в подключенных магазинах. Кроме того, можно использовать электронные студенческие билеты и удостоверения многодетных. 

«Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастет число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта — он будет действителен при посадке на междугородный автобус, поезд или самолет», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС. 

Читайте также: пенсионеры в России могут получить электронное свидетельство на «Госуслугах».

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях