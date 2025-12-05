Минцифры РФ предложило приравнять ряд документов на «Госуслугах» к бумажным

В перечне — свидетельство о рождении, водительские права, СТС и полис ОСАГО, удостоверение инвалида, многодетной семьи и пенсионное, а также студенческие билеты.

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, при этом использование электронных версий останется добровольным.

В ведомстве отметили, что решение примут по итогам общественного обсуждения. Предъявлять документы нужно будет по QR-коду, который смогут отсканировать сотрудники организаций, участвующих в проекте.

Сейчас QR-код можно применять при покупке товаров 18+ в подключенных магазинах. Кроме того, можно использовать электронные студенческие билеты и удостоверения многодетных.

«Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастет число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта — он будет действителен при посадке на междугородный автобус, поезд или самолет», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

