Минцифры РФ планирует создать базу уникальных номеров мобильных устройств

О планах по присвоению уникального 15-значного номера для каждого мобильного устройства (IMEI) замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщил на заседании Общественного совета при ведомстве.

Угнивенко в ходе выступления отметил, что каждый телефон имеет свой уникальный номер, помимо сим-карты, и более точная привязка может смягчить ограничения мобильного интернета, которые вводятся из-за угроз безопасности.

«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их [уникальные номера мобильных устройств — прим. ред.] к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», —цитирует замглавы ведомства «Интерфакс».

