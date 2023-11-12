Минцифры РФ: блокировать будут VPN-сервисы, определенные комиссией как угроза

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России уточнили, какие VPN-сервисы будут блокироваться на территории РФ.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор планирует заблокировать VPN-сервисы в марте 2024 года. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев направил в Минцифры обращение, в котором выразил обеспокоенность в связи с этой позицией.

В ответ в ведомстве пояснили, что блокировать будут только определенные сервисы, представляющие угрозу безопасности.

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — цитирует ответ Минцифры РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роскомнадзор намерен блокировать во всех магазинах приложений VPN-сервисы, если они предоставят доступ к запрещенным ресурсам, в том числе заблокированным на территории РФ соцсетям.