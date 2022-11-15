Минтруд РФ подготовил правила назначения единого детского пособия

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министерство труда и социальной защиты России представило на общественное обсуждение правила назначения единого детского пособия для семей с низкими доходами.

Проект постановления разработали в связи с поручением президента РФ о выстраивании целостной системы поддержки семей с детьми и принятием закона о введении с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Единое пособие будут назначать семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека. Кроме того, выплаты могут назначить беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также родителям от рождения детей до их 17-летия.

Размер пособия утвержден в 50% (базовый размер), 75% (в случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума) или 100% (в случае, если при назначении 75% среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума) регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от рождения до 17 лет. Женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, могут рассчитывать на те же размеры пособия.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого, указанного в заявлении родителей.

Уточняется, что при назначении пособия учитывают обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или есть объективные причины для его отсутствия.

При расчете доходов семьи учитываются доходы от трудовой деятельности, в том числе авторские гонорары, доходы от предпринимательства и самозанятости, пенсии, стипендии, меры соцподдержки. А также алименты, доходы от банковских вкладов, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества и доходы, полученные за рубежом.

Пособия могут получить семьи, владеющие одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если жилая площадь на каждого члена семьи — менее 24 кв. м. Также семья может владеть одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи — не более 40 кв. м, одной дачей, одним гаражом или машино-местом.

Кроме того, в собственности семьи, претендующей на выплату, может находиться земельный участок, одно нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, одна единица самоходной техники младше пяти лет или два, если ее получили в качестве меры соцподдержки. Также семья может владеть одним катером или моторной лодкой до пяти лет и сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

При этом, если недвижимость находится в долевой собственности и среди собственников — не только члены семьи заявителя, то принимаются во внимание только доли от 1/3 и больше. Имущество детей под опекой или находящееся под арестом, имущество, в отношении которого установлен запрет на регистрационные действия и имущество, предоставленное в качестве меры поддержки, не учитываются.

Отмечается, что при назначении пособий используется «правило нулевого дохода». У взрослых членов семьи должен быть заработок или объективные причины для его отсутствия. Среди них беременность, уход за детьми, инвалидом или пожилым человеком, обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет, срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации, прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев, безработица. Также основанием для отсутствия дохода может быть отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы, сообщает пресс-служба Министерства труда РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 ноября Госдума РФ приняла закон о едином пособии семьям с детьми.