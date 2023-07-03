Минтруд представил проект о повышении МРОТ на 18,5%

Минимальный размер оплаты труда хотят увеличить с 1 января 2024 года на до 19 тыс. 242 рублей.

На официальном сайте ведомства указано, что для повышения МРОТ из бюджетов всех уровней направят 75,9 млрд рублей, а из внебюджетного сектора — 47,4 млрд.

«С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%», — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Кроме того, в министерстве уточнили, что МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничному. Так, 1 января 2021 года его установили на уровне 12 тыс. 792 рубля, в тот же период в 2022 году — 13 тыс. 890 рублей, в 2023 году — 16 тыс. 242 рубля.

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