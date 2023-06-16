Минтруд не поддержал установление шестидневной рабочей недели в России

Об этом глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы ведомства, действующие в стране законы позволяют гибко формировать график труда при договоренностях между работодателями и сотрудниками.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — отметил Котяков.

Он напомнил, что если сотрудник в неделю отработал более 40 часов, то за переработки надо доплачивать, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. С такой инициативой выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Они направили соответствующее письмо на имя министра труда Антона Котякова.