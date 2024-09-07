Минтранс занялся сокращением времени в пути поездов до Черного моря

Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

В интервью журналистам в рамках Восточного экономического форума министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что Минтранс работает над поручением Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг. Сократить время пути до Черного моря планируют до 16 часов.

«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание», — сказал Старовойт.

Поручение рассмотреть вопрос сокращения времени в дороге от Москвы до черноморских курортов по железной дороге Путин дал весной текущего года. В настоящее время самый быстрый поезд тратит на путь из Москвы в Сочи около суток, сообщает телеканал «360».

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