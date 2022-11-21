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Минтранс: в поездах пассажиры верхних полок получат законное право есть на нижних

Общество
21.11.2022 15:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrans-v-poezdah-passazhiry-verhnih-polok-poluchat-zakonnoe-pravo-est-na-nizhnih
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующие изменения в правилах перевозок пассажиров на железной дороге утвердили в Минтрансе РФ.

Сообщается, что на завтрак за столом пассажиру с верхней полки отводится полчаса — с 7:00 до 10:00. На обед предусмотрено не более часа — с 12:00 до 15:00. Также 30 минут выделяется на ужин — с 19:00 до 21:00.

Правила изменили из-за многочисленных жалоб пассажиров. Они вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Читайте также: Минтранс России запретил высаживать из поездов детей без билетов.

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