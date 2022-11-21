Минтранс: в поездах пассажиры верхних полок получат законное право есть на нижних
Общество
21.11.2022 15:16
Соответствующие изменения в правилах перевозок пассажиров на железной дороге утвердили в Минтрансе РФ.
Сообщается, что на завтрак за столом пассажиру с верхней полки отводится полчаса — с 7:00 до 10:00. На обед предусмотрено не более часа — с 12:00 до 15:00. Также 30 минут выделяется на ужин — с 19:00 до 21:00.
Правила изменили из-за многочисленных жалоб пассажиров. Они вступят в силу с 1 сентября 2023 года.
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