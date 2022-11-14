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Минтранс России запретил высаживать из поездов детей без билетов

Общество
14.11.2022 17:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrans-rossii-zapretil-vysazhivat-iz-poezdov-detej-bez-biletov
Минтранс России запретил высаживать из поездов детей без билетов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Министерство транспорта РФ запретило высаживать из поездов детей младше 16 лет, не имеющих билета.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. По данным ведомства, Минтранс утвердил новые правила перевозок поездами пассажиров и багажа. Так, например, теперь запрещено высаживать из поездов безбилетных пассажиров, не достигших 16-летнего возраста.

В Генпрокуратуре отметили, что перевозчик обязан передать подростков-безбилетников в полицию, сообщает RT.

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