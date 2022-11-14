Минтранс России запретил высаживать из поездов детей без билетов
Общество
14.11.2022 17:29
Министерство транспорта РФ запретило высаживать из поездов детей младше 16 лет, не имеющих билета.
Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. По данным ведомства, Минтранс утвердил новые правила перевозок поездами пассажиров и багажа. Так, например, теперь запрещено высаживать из поездов безбилетных пассажиров, не достигших 16-летнего возраста.
В Генпрокуратуре отметили, что перевозчик обязан передать подростков-безбилетников в полицию, сообщает RT.
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