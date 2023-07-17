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Минтранс: опоры Крымского моста в результате новой атаки не повреждены

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrans-opory-krymskogo-mosta-v-rezultate-novoj-ataki-ne-povrezhdeny
Минтранс: опоры Крымского моста в результате новой атаки не повреждены
Фото laspi.ru

Об этом в ведомстве сообщили утром 17 июля после нового теракта. 

При этом со стороны Крыма на пролетах моста есть повреждение дорожного полотна. Сами конструкции пролетов находятся на опорах. Сейчас специалисты продолжают обследование моста, сообщает Минтранс РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать другие маршруты в Крым.

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