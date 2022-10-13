Минтранс: грузовики из Крыма теперь могут проехать в Ростовскую область через Мариуполь и Таганрог
Новый маршрут проходит через города Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог.
Протяженность маршрута около 387 км. Ориентировочное время в пути составляет около 7 часов. Останавливаться разрешено только на стационарных площадках отдыха и АЗС.
Грузовики могут выехать из Крыма самостоятельно или в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонну формируют около старого аэропорта на Вокзальном шоссе, 140 в Керчи и в районе ресторана «Чайка» в селе Столбовое Джанкойского района. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону 8 (978) 199-26-34.
По направлению из Таганрога в Крым формирование колонн грузовиков не предусмотрено, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
Читайте также: через Керченскую паромную переправу уже перевезли более 9 тыс. пассажиров и 1,7 тыс. машин.
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
- В Краснодаре после теракта на Крымском мосту усилили меры безопасности
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Сочинские спасатели вышли на помощь туристке, подвернувшей ногу возле озера Кардывач
- Опрос: более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?