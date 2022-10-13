Минтранс: грузовики из Крыма теперь могут проехать в Ростовскую область через Мариуполь и Таганрог

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новый маршрут проходит через города Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог.

Протяженность маршрута около 387 км. Ориентировочное время в пути составляет около 7 часов. Останавливаться разрешено только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

Грузовики могут выехать из Крыма самостоятельно или в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонну формируют около старого аэропорта на Вокзальном шоссе, 140 в Керчи и в районе ресторана «Чайка» в селе Столбовое Джанкойского района. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону 8 (978) 199-26-34.

По направлению из Таганрога в Крым формирование колонн грузовиков не предусмотрено, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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