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Минтранс: грузовики из Крыма теперь могут проехать в Ростовскую область через Мариуполь и Таганрог

Общество
13.10.2022 13:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrans-gruzoviki-iz-kryma-teper-mogut-proehat-v-rostovskuyu-oblast-cherez-mariupol-i-taganrog
Минтранс: грузовики из Крыма теперь могут проехать в Ростовскую область через Мариуполь и Таганрог
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новый маршрут проходит через города Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог.

Протяженность маршрута около 387 км. Ориентировочное время в пути составляет около 7 часов. Останавливаться разрешено только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

Грузовики могут выехать из Крыма самостоятельно или в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонну формируют около старого аэропорта на Вокзальном шоссе, 140 в Керчи и в районе ресторана «Чайка» в селе Столбовое Джанкойского района. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону 8 (978) 199-26-34.

По направлению из Таганрога в Крым формирование колонн грузовиков не предусмотрено, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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