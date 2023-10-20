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Минстрой России отказался приравнять апартаменты к жилью

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minstroj-rossii-otkazalsya-priravnyat-apartamenty-k-zhilyu
Минстрой России отказался приравнять апартаменты к жилью
Фото пресс-службы администрации Сочи

По словам замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина, техническое понятие апартаментов может появиться в российском законодательстве.

Но при этом апартаменты не станут приравнивать к жилью, им дадут «техническое определение».

«Мы должны были дать определение, что такое апартамент, соответственно, сейчас все работают над тем, чтобы все-таки правильно описать этот вид нежилых помещений, в котором по факту живут люди», — пояснил Стасишин.

По словам замминистра, речь не идет о том, чтобы приравнять апартаменты к жилью, пишет РИА «Новости».

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