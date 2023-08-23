Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Минсельхоз: томаты, лук, морковь и яблоки подешевели в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minselhoz-tomaty-luk-morkov-i-yabloki-podesheveli-v-rossii
Минсельхоз: томаты, лук, морковь и яблоки подешевели в России
Фото freepik.com

По данным министерства, цены на многие овощи и фрукты заметно снизились за последний месяц.

Например, морковь подешевела на 4,4%, репчатый лук — на 23,1%, томаты — на 25,7%. Также снизилась стоимость свеклы — на 6,2%, огурцов — на 6,8%.

Кроме того, по сравнению с прошлом годом упали цены на картофель — на 14,5% и яблоки — на 5,4%. Снижению отпускных цен способствует поступление нового урожая от отечественных производителей — ожидается, что осенью цены продолжат снижаться, пишут «Известия».

Читайте также: шаурма подорожала на 3%, а бургеры — на 6% — стоимость фастфуда выросла в России.

Статьи
Базовый уход за лицом после 50 лет
Базовый уход за лицом после 50 лет
Чечевица: польза и вред
Чечевица: польза и вред
5 советов, как правильно заваривать чай
5 советов, как правильно заваривать чай
Не усугубляйте: 6 продуктов, которые категорически нельзя при деменции
Не усугубляйте: 6 продуктов, которые категорически нельзя при деменции
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях