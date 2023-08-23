Минсельхоз: томаты, лук, морковь и яблоки подешевели в России

По данным министерства, цены на многие овощи и фрукты заметно снизились за последний месяц.

Например, морковь подешевела на 4,4%, репчатый лук — на 23,1%, томаты — на 25,7%. Также снизилась стоимость свеклы — на 6,2%, огурцов — на 6,8%.

Кроме того, по сравнению с прошлом годом упали цены на картофель — на 14,5% и яблоки — на 5,4%. Снижению отпускных цен способствует поступление нового урожая от отечественных производителей — ожидается, что осенью цены продолжат снижаться, пишут «Известия».

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