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Минсельхоз России планирует возобновить сельскую ипотеку в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minselhoz-rossii-planiruet-vozobnovit-selskuyu-ipoteku-v-2024-godu
Минсельхоз России планирует возобновить сельскую ипотеку в 2024 году
Минсельхоз России планирует возобновить сельскую ипотеку в 2024 году

О планах возобновить сельскую ипотеку в 2024 году сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам.

Минсельхоз РФ работает над тем, чтобы до конца текущего года возобновить льготное кредитование отрасли, сообщил министр. 

«Часть денег действительно закончилась, у нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Тем не менее я думаю, что в процессе согласования бюджета мы получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», — рассказал Дмитрий Патрушев.

Кроме того, министр сельского хозяйства сообщил, что сейчас ведомство ищет ресурсы, чтобы возобновить и льготное кредитование аграриев на селе, пишет РИА «Новости»

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