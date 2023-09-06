Минсельхоз России планирует возобновить сельскую ипотеку в 2024 году

О планах в озобновить сельскую ипотеку в 2024 году сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам.

Минсельхоз РФ работает над тем, чтобы до конца текущего года возобновить льготное кредитование отрасли, сообщил министр.

«Часть денег действительно закончилась, у нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Тем не менее я думаю, что в процессе согласования бюджета мы получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», — рассказал Дмитрий Патрушев.

Кроме того, министр сельского хозяйства сообщил, что сейчас ведомство ищет ресурсы, чтобы возобновить и льготное кредитование аграриев на селе, пишет РИА «Новости».

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