Кондратьев: с начала года с помощью сельской ипотеки 256 семей Краснодарского края улучшили жилищные условия

Программа «Сельская ипотека» появилась в 2020 году. За время ее существования кубанцам выдали около 3 тыс. кредитов на сумму свыше 6,2 млрд рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что самый большой прирост объема ипотечных кредитов наблюдают в Лабинском, Северском, Ленинградском, Успенском и Калининском районах. Это в 2-6 раз больше сравнению с 2022 годом.

«В последние годы все больше людей останавливают свой выбор на небольших населенных пунктах. Это объясняется повышением уровня комфорта и развития хуторов и станиц, доступностью жилья, в том числе по программе «Сельская ипотека», — рассказал Кондратьев.

В рамках этой программы выдают до 6 млн рублей на покупку квартиры или строительство дома по льготной ставке не более 3% годовых со сроком займа до 25 лет. Программа распространяется на территории, население которой не превышает 30 тыс. человек. Воспользоваться ей может любой россиянин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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