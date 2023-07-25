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Кондратьев: с начала года с помощью сельской ипотеки 256 семей Краснодарского края улучшили жилищные условия

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-s-pomoshhyu-selskoj-ipoteki-256-semej-krasnodarskogo-kraya-uluchshili-zhilishhnye-usloviya
Кондратьев: с начала года с помощью сельской ипотеки 256 семей Краснодарского края улучшили жилищные условия
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Программа «Сельская ипотека» появилась в 2020 году. За время ее существования кубанцам выдали около 3 тыс. кредитов на сумму свыше 6,2 млрд рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что самый большой прирост объема ипотечных кредитов наблюдают в Лабинском, Северском, Ленинградском, Успенском и Калининском районах. Это в 2-6 раз больше сравнению с 2022 годом.

«В последние годы все больше людей останавливают свой выбор на небольших населенных пунктах. Это объясняется повышением уровня комфорта и развития хуторов и станиц, доступностью жилья, в том числе по программе «Сельская ипотека», — рассказал Кондратьев.

В рамках этой программы выдают до 6 млн рублей на покупку квартиры или строительство дома по льготной ставке не более 3% годовых со сроком займа до 25 лет. Программа распространяется на территории, население которой не превышает 30 тыс. человек. Воспользоваться ей может любой россиянин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: с начала года на развитие сельской местности Краснодарский край получил 570 млн рублей.

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