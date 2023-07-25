Кондратьев: с начала года на развитие сельской местности Краснодарский край получил 570 млн рублей
Проекты финансируют благодаря федеральной программы «Современный облик сельских территорий».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на сельских территориях проживает свыше 40% населения региона, поэтому делается все возможное, что сделать жизнь людей максимально комфортной.
«Эти средства направили на ремонт социальных объектов, дорог, обновление коммунальной инфраструктуры, строительство детских и спортивных площадок», — сообщил губернатор.
Глава региона рассказал о самых крупных проектах, которые реализуют уже в этом году. Так, в хуторе Красная Нива Брюховецкого района построят Дом культуры на 150 мест, а также столовую и спортивный зал в школе № 6.
В Выселковском районе проходит развитие медицинского обеспечения. Так, в станице Новобейсугской оборудовали модульный ФАП, еще один установят в ближайшее время. Также в поселке Газырь приступили к строительству здания врача общей практики. Помимо этого, в ноябре хотят закончить капремонт четырех амбулаторий в станицах Балковской, Новобейсугской и Выселки и поселке Гражданском, а также завершить ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов в селе Первомайском и хуторе Иногородне-Малеваном. Новое оборудование приобретут для каждого учреждения.
В станице Выселки провели распределительный газопровод низкого давления по семи улицам. Также там проходит реконструкция системы водоснабжения восточной части и завершение капитального ремонта фасада библиотеки.
Кроме того, в станице Платнировской Кореновского района реконструировали свыше 500 м дорожного полотна и заменили светильники. Также проходит капремонт культурно-досугового центра. В здании меняют пол, кровлю, а также ставят светомузыкальное оборудование. В хуторе Бураковском привели в порядок 2 км гравийных дорог. В Новоберезанском сельском поселении выполняется капремонт системы водоснабжения. Помимо этого, в станице Владимирской Лабинского района благоустроили тротуар и парковку. Также в станице Вознесенской готовят к ремонту Центр культуры и досуга, который запланирован на 2024 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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