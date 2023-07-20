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Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз семян рапса из страны

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minselhoz-rf-predlozhil-prodlit-zapret-na-vyvoz-semyan-rapsa-iz-strany
Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз семян рапса из страны
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проект с таким предложением от Министерства сельского хозяйства России 20 июля опубликовали на федеральном портале нормативных правовых актов.

Минсельхоз предлагает ввести в стране временный запрет на вывоз семян рапса с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

При этом ограничения не будут распространяться на семена рапса, направляемые в страны, входящие в Евразийский экономический союз, а также для оказания гуманитарной помощи другим государствам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семена рапса из России запретили вывозить еще прошлой осенью по решению Правительства. Эта мера необходима для защиты внутреннего рынка продовольствия. Сначала запрет ввели до 28 февраля, а затем продлили до 31 августа.

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