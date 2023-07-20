Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз семян рапса из страны

Проект с таким предложением от Министерства сельского хозяйства России 20 июля опубликовали на федеральном портале нормативных правовых актов.

Минсельхоз предлагает ввести в стране временный запрет на вывоз семян рапса с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

При этом ограничения не будут распространяться на семена рапса, направляемые в страны, входящие в Евразийский экономический союз, а также для оказания гуманитарной помощи другим государствам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семена рапса из России запретили вывозить еще прошлой осенью по решению Правительства. Эта мера необходима для защиты внутреннего рынка продовольствия. Сначала запрет ввели до 28 февраля, а затем продлили до 31 августа.