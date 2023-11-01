Минсельхоз РФ предложил на полгода запретить экспорт твердой пшеницы

Инициативу Министерства сельского хозяйства России о введении ограничения на вывоз пшеницы твердых сортов из страны 1 ноября опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе Минсельхоз предлагает установить временный запрет на экспорт твердой пшеницы в период с 1 декабря текущего года по 31 мая 2024 года.

При этом ограничения не будут распространяться на поставки пшеницы в Беларусь, Абхазию, Южную Осетию и государства, получающие международную гуманитарную помощь.

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