Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Минсельхоз РФ предложил на полгода запретить экспорт твердой пшеницы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minselhoz-rf-predlozhil-na-polgoda-zapretit-eksport-tverdoj-pshenitsy
Минсельхоз РФ предложил на полгода запретить экспорт твердой пшеницы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инициативу Министерства сельского хозяйства России о введении ограничения на вывоз пшеницы твердых сортов из страны 1 ноября опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе Минсельхоз предлагает установить временный запрет на экспорт твердой пшеницы в период с 1 декабря текущего года по 31 мая 2024 года.

При этом ограничения не будут распространяться на поставки пшеницы в Беларусь, Абхазию, Южную Осетию и государства, получающие международную гуманитарную помощь.

Читайте также: Минсельхоз РФ предложил запретить экспорт куриных яиц из-за роста цен. Отмечается, что в последнее время в России заметно выросли цены на куриные яйца. За год стоимость увеличилась на 24%.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях