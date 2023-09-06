Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Минсельхоз РФ: дефицит топлива в регионах может сорвать полевые работы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minselhoz-rf-defitsit-topliva-v-regionah-mozhet-sorvat-polevye-raboty
Минсельхоз РФ: дефицит топлива в регионах может сорвать полевые работы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и ГСМ.

«У нас проблемы именно уже с наличием топлива, сейчас мы и остановим уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа», — заявил Дмитрий Патрушев.

Министр предложил временно закрыть экспорт нефтепродуктов — пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке.

«Нам нужно, чтобы в наличии были ГСМ. Мы работаем очень плотно с Минэнерго, будем общаться непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами и искать по каждому региону необходимый объем для того, чтобы именно сельхозпроизводители его получили», — заявил министр.

Первый замминистр энергетики Павел Сорокин отметил, что Минсельхоз потребовал 500 тыс. т горючего для завершения полевых работ до ноября. Вопросы обеспечения прорабатывают с нефтяными компаниями, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: в Минэнерго заявили, что дефицит бензина на юге России связан с туристическим сезоном.

Статьи
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях