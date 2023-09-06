Минсельхоз РФ: дефицит топлива в регионах может сорвать полевые работы

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и ГСМ.

«У нас проблемы именно уже с наличием топлива, сейчас мы и остановим уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа», — заявил Дмитрий Патрушев.

Министр предложил временно закрыть экспорт нефтепродуктов — пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке.

«Нам нужно, чтобы в наличии были ГСМ. Мы работаем очень плотно с Минэнерго, будем общаться непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами и искать по каждому региону необходимый объем для того, чтобы именно сельхозпроизводители его получили», — заявил министр.

Первый замминистр энергетики Павел Сорокин отметил, что Минсельхоз потребовал 500 тыс. т горючего для завершения полевых работ до ноября. Вопросы обеспечения прорабатывают с нефтяными компаниями, сообщает «Интерфакс».

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