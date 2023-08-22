Минэнерго: дефицит бензина на юге России связан с туристическим сезоном

Сложности с поставками топлива на юг вызваны большой загруженностью железной дороги в туристический сезон.

В связи с этим в Минэнерго РФ рекомендовали компаниям искать возможность по сдерживанию мелкооптовых цен на бензин в сельхозрегионах.

В РЖД подтвердили длительный простой цистерн с топливом на юге в ожидании слива.

«Это затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. По отдельным терминалам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах ЮФО наличие цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз», — сообщили в РЖД.

Поставку топлива для регионов в РЖД держат под особым контролем, добавили в компании.

«Внутрироссийские перевозки имеют приоритет в приеме к перевозке. Компания принимает все объемы, которые предъявляются нефтяными компаниями. В установленные сроки доставляется почти 100% всей продукции», — цитирует пресс-службу РЖД РИА «Новости».

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