Минсельхоз рассмотрит предложение ритейлеров снять пошлины с ряда импортных товаров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ассоциация компаний розничной торговли, в которую, в том числе, входят X5 Group, «Магнит», «Лента», Auchan, обратилась в Минсельхоз с просьбой поддержать обнуление пошлин на ввоз ряда товаров. В их числе овощи, фрукты, морепродукты, орехи и кофе.

Председатель президиума АКОРТ обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой поддержать установление на уровне ЕЭК нулевых ставок пошлин на импорт ряда овощей, фруктов, креветок, лосося, форели, мидий, оливкового масла, оливок, орехов, кофе арабика и робуста. В настоящее время импорт этих товаров облагается пошлиной от 3% до 15%. Беспошлинный ввоз АКОРТ предлагает ввести с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

Таким образом ритейлеры в период нестабильной экономической ситуации пытаются добиться снижения цены на импорт. По мнению экспертов, это поможет сдержать стоимость продуктов для потребителей. Росстат оценивал продовольственную инфляцию в РФ в августе в 15,77% в годовом выражении.

Однако отечественные производители опасаются, что льготный импорт может нанести ущерб их бизнесу. Так в обращении Национальном плодоовощном союзе Минсельхозу говорится, что поступление дешевых импортных томатов снизит конкурентоспособность местной продукции. Также против обнуления пошлин на ряд фруктов выступают в ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края.

В ассоциации «Росчайкофе» предполагают, что АКОРТ пытается обнулить пошлины на товары, которые сети импортируют сами. Там отмечают, что до 80% рынка кофе занимает продукция местной обжарки. А обнуление импортных пошлин может негативно сказаться на отечественных переработчиках.

Представители некоторых отраслей АПК поддержали предложение АКОРТ. В их числе Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Ягодный союз.

В Газпромбанке полагают, что снижение внешнеторговых барьеров будет способствовать снижению цен и станет сдерживающим фактором для продовольственной инфляции, пишет «Коммерсантъ».

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