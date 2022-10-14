Минпросвещения РФ предложило дать учителям отсрочку от частичной мобилизации

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ведомство будет обсуждать это предложение с Минобороны, заявил замминистра просвещения Андрей Корнеев.

Заместитель главы ведомства уточнил, что отсрочка должна распространяться на всех педагогов, попадающих по критерии частичной мобилизации.

«Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях, поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы», — цитирует Корнеева РИА «Новости».

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