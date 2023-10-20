Минпромторг: российское шампанское заняло почти 70% рынка в стране

По данным замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, доля отечественного игристого вина в магазинах РФ почти достигла 70%, а доля тихого вина превысила 50%.

«Российское вино в полном объеме реализуется в торговле. В настоящее время, по экспертным оценкам, в торговых сетях представлены около 52% тихих и 68% игристых российских вин от общего объема», — уточник Евтухов.

Минпромторг совместно с Минсельхозом проводит акцию «Дни российских вин» для увеличения продаж и узнаваемости отечественного вина. Кроме того, эффективным каналом продаж стали винные ярмарки.

При этом в Роскачестве в октябре заявили о том, что популярность зарубежного вина в России упала до рекордного показателя за последние два года — только 17% жителей страны считают импортное вино лучше российского. Доля покупателей российского вина выросла — 22% считают отечественное вино более качественным, чем зарубежное, сообщает РИА «Новости».

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