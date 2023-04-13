Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
В 2023 году список машин, облагаемых этим налогом, заметно вырос.
Минпромторг опубликовал на своем официальном сайте список автомобилей, цена которых в среднем выше 10 млн рублей. С 2022 года хозяева таких машин платят повышенный транспортный налог. В списке на данный момент находятся 449 моделей роскошных авто, что на 104 больше, чем в прошлом году. В их числе есть все модели Rolls-Royce, продающиеся на российском рынке, а также такие марки, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, отечественный Aurus и прочие.
Расчет налога на элитные автомобили производится по особой формуле, основанной на схеме из 2003 года: количество лошадиных сил в машине умножается на налоговую ставку, зависящую от ее мощности. В регионах устанавливают свои ставки. В случае, если модель попала в перечень роскошных, эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
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