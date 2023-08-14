Минпромторг раскритиковал предложение Госдумы о «честной цене» на продукты за 1 кг или литр

Представители Министерства промышленности и торговли РФ выступили против разработанного в Госдуме законопроекта о так называемой честной цене. Его подготовил и в начале лета внес на рассмотрение вице-спикер Госдумы Борис Чернышев.

Парламентарии планируют внести поправки в закон «О защите потребителей», обязав ритейлеров указывать цену на товары за круглую единицу меры — 1 кг или 1 литр.

В своем письме в государственно-правовое управление президента России Минпромторг раскритиковал этот законопроект. В министерстве уверены, что пересчет объема и веса продуктов потребует дополнительных расходов от ритейлеров, что приведет к повышению стоимости товаров. При этом, указание цен за 1 кг или литр не подойдет для ряда товаров, в том числе чипсов, жевательной резинки, кофе и чая.

Эксперты торговой отрасли уверены, что ручной пересчет цены на товары приведет не только к дополнительных издержкам, но и увеличит риск ошибок, пишет газета «Известия».

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