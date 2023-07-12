Минпромторг поддержал легализацию онлайн-продажи алкоголя

С инициативой о легализации ранее выступил сенатор Андрей Клишас.

Политик предложил использовать в этой сфере расширенное количество участников, например, интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ведомство концептуально поддержало инициативу в конце июня.

«Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это — нормальная инициатива», — отметил Евтухов.

Также он подчеркнул, что сейчас в России есть все инструменты, чтобы регулировать подобным образом оборот алкоголя, снижая ее употребление гражданами.

По словам замглавы, Минпромторг также поддерживает запуск эксперимента по продаже через интернет российского вина посредством «Почты России». Для этого Минфин подготовил законопроекты, которые уже внесли в правительство, но пока решение не приняли.

Исходя из программы проекта Клишеса, торговать алкогольной продукцией через интернет смогут определенные компании. Так, создадут список сайтов компаний, которым разрешено торговать алкоголем онлайн. Для попадания в этот реестр, желающие должны заплатить госпошлину. Чтобы подтвердить свой возраст — клиент должен пройти госсистему, а также использовать QR-код при получении товара, сообщает ТАСС.

Читайте также: идею установить минимальные розничные цены на сидр и пиво поддержали в Минфине.