Минпромторг и ФАС попросили остановить «произвол» автодилеров

Представители Национального автомобильного союза обратились в ведомства с требованием ограничить размер комиссии и навязывание допуслуг автодилерами.

Об этом сообщил вице-президент союза Антон Шапарин. По его словам, цены выросли как на новые, так и поддержанные машины, а доходы автодилеров «стали зашкаливать».

Национальный автомобильный союз просит внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%. Советующие обращения направили руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает телеканал 360.

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