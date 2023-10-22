Минпромторг и ФАС попросили остановить «произвол» автодилеров
Экономика
22.10.2023 17:55
Представители Национального автомобильного союза обратились в ведомства с требованием ограничить размер комиссии и навязывание допуслуг автодилерами.
Об этом сообщил вице-президент союза Антон Шапарин. По его словам, цены выросли как на новые, так и поддержанные машины, а доходы автодилеров «стали зашкаливать».
Национальный автомобильный союз просит внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%. Советующие обращения направили руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает телеканал 360.
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