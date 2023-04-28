Минприроды Кубани: строительство курортного города на Тамани нанесет непоправимый вред пернатым

Министерство природы Краснодарского края выступило против строительства нового курортного города на полуострове Тамань.

Проект города разработала ГК «Самолет». В Темрюкском районе на площади 3 тыс. га планируют разместить жилые и гостиничные комплексы, а также вузы, рекреационные территории, медицинский и деловой кластеры.

Возможный ущерб от строительства в минприроды сравнивают с утратой орнитологической территории в Имеретинской низменности после строительства олимпийских объектов. Застройка природных территорий нанесет непоправимый вред экологии — она отразится на экосистемах полуострова, а также территории, которая имеет международное значение для пролета, зимовки и гнездования птиц.

Это связано с тем, что проект города от ГК «Самолет» расположен в границах зоологического заказника «Запорожско-Таманский» — особо охраняемой природной территории регионального значения. Также планируют создать еще одну ООПТ на побережье Азовского моря — прибрежного природного комплекса «Таманский».

«На Таманском полуострове сохранились уникальные участки кубанских степей. Большей частью они уже деградировали из-за прессинга человека. Дальнейшая урбанизация территории, предлагаемой к застройке, приведет к ухудшению уцелевших степных сообществ», — отмечает и. о. министра природных ресурсов края Сергей Еремин.

Сейчас власти требуют доработки проекта до соответствия экологическим нормам, а также критериев, связанных с целевым использованием виноградопригодных земель и сельхозугодий, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее стало известно, что курортный город ГК «Самолет» планируют построить на территории Таманского полуострова в Темрюкском районе.