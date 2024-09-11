Минометную мину времен войны уничтожили в Славянске-на-Кубани
Происшествия
11.09.2024 13:27
Боеприпас обнаружили на пляже на берегу реки Протоки после понижения уровня воды.
Отдыхающие сообщили о находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Пластун» установили, что найденный боеприпас — 82-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны.
Мину вывезли в карьер и уничтожили с соблюдением мер безопасности.
«В подобных ситуациях нельзя самостоятельно предпринимать никаких действий с обнаруженным предметом! Не пытайтесь поднять или переместить его. Отойдите на безопасное расстояние и передайте информацию в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.
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