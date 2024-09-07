В Новороссийске уничтожили обнаруженную на стройке бомбу времен войны

Об этом 7 сентября сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Авиабомбу ФАБ-500 времен Великой Отечественной войны уничтожили на полигоне Раевском. Кравченко таже сообщил, что работы по утилизации боеприпаса выполнил Донской спасательный центр МЧС России.

«В общей командной работе по транспортировке и уничтожению опасного боеприпаса приняли участие сотрудники ГО и ЧС, МЧС, МВД и экстренные службы города-героя», — написал Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 500 кг нашли вечером 5 сентября на стройплощадке на улице Сахалинской в Мысхако.