Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

В ведомстве представили приказ об утверждении минимальных баллов ЕГЭ в 2026 году по всем предметам.

Из документа следует, что по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии, химии выпускникам необходимо набрать минимум 40 баллов. По физике — 41 балл, по обществознанию — 45 баллов, по информатике — 46 баллов.

Это минимальное количество баллов, которое должны набрать абитуриенты для поступления в вузы, в том числе и по целевому набору на 2026-2027 учебный год.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минпросвещения РФ и Рособрнадзор подготовили приказ о сроках проведения ЕГЭ на 2026 год. Основной этап начнется 1 июня и завершится 19 июня. С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни. Пересдать один из предметов можно будет 8 и 9 июля.

Подпишись, здесь всегда интересно.