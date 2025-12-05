Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-utverdili-raspisanie-ege-na-2026-god
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор подготовили приказ о сроках проведения ЕГЭ на 2026 год. Основной этап начнется 1 июня.

ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

Основное расписание ЕГЭ:

  • 1 июня — история, литература и химия,
  • 4 июня — русский язык;
  • 8 июня — математика базового и профильного уровней;
  • 11 июня — обществознание и физика;
  • 15 июня — биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам;
  • 18 и 19 июня — устный экзамен по иностранным языкам и информатики.

С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни. Пересдать один из предметов можно будет 8 и 9 июля, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году. По русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе требования остаются неизменными.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях