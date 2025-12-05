В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор подготовили приказ о сроках проведения ЕГЭ на 2026 год. Основной этап начнется 1 июня.

ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

Основное расписание ЕГЭ:

1 июня — история, литература и химия,

4 июня — русский язык;

8 июня — математика базового и профильного уровней;

11 июня — обществознание и физика;

15 июня — биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам;

18 и 19 июня — устный экзамен по иностранным языкам и информатики.

С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни. Пересдать один из предметов можно будет 8 и 9 июля, сообщает РИА «Новости».

