В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
Общество
05.12.2025 17:47
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор подготовили приказ о сроках проведения ЕГЭ на 2026 год. Основной этап начнется 1 июня.
ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.
Основное расписание ЕГЭ:
- 1 июня — история, литература и химия,
- 4 июня — русский язык;
- 8 июня — математика базового и профильного уровней;
- 11 июня — обществознание и физика;
- 15 июня — биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам;
- 18 и 19 июня — устный экзамен по иностранным языкам и информатики.
С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни. Пересдать один из предметов можно будет 8 и 9 июля, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году. По русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе требования остаются неизменными.