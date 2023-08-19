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Минобороны: ВСУ снова пытались атаковать Крымский мост переделанной в ударный вариант ракетой С-200

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-vsu-snova-pytalis-atakovat-krymskij-most-peredelannoj-v-udarnyj-variant-raketoj-s-200
Минобороны: ВСУ снова пытались атаковать Крымский мост переделанной в ударный вариант ракетой С-200
Фото инфоцентр «Крымский мост»

В Минобороны РФ сообщили о том, ночью 19 августа киевский режим пытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным на 9:00, со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра на Крымский мост находятся 56 автомобилей. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает оперативный штаб Крыма.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ВСУ уже пытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

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