Минобороны: ВСУ снова пытались атаковать Крымский мост переделанной в ударный вариант ракетой С-200

В Минобороны РФ сообщили о том, ночью 19 августа киевский режим пытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным на 9:00, со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра на Крымский мост находятся 56 автомобилей. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает оперативный штаб Крыма.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ВСУ уже пытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.