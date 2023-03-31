Минобороны: все срочники весеннего призыва будут служить в пунктах постоянной дислокации в России
Общество
31.03.2023 07:22
Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил Владимир Цимлянский.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России», — сказал Владимир Цимлянский.
По его словам, треть срочников отравят в учебные соединения и части для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности
Кроме того, в этом году впервые военкоматы получали информацию в электронном виде, сотрудники военкоматов во время весеннего призыва будут как отправлять повестки в электронном виде, так и вручать их лично, пишет RT.
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