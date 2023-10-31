Минобороны: Украина готовит провокацию с биооружием, чтобы обвинить Россию

По данным Минобороны РФ, спецслужбы Украины, возможно, планируют совершить провокации с использованием биологического оружия «под чужим флагом».

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга по военно-биологической деятельности США, в Киеве в этом году возобновил деятельность Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), который является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона.

Кириллов добавил, что при финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе национального медицинского университета имени Галицкого во Львове с августа по сентябрь провели тренинг по реагированию на биологические угрозы.

По данным Министерства обороны РФ, в тренинге приняли участие представители органов госвласти Украины, включая СБУ и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций.

«Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием «под чужим флагом», — заявил Кириллов.

По его словам, в последнее время наиболее изучаемым микроорганизмом в лабораториях с высоким уровнем изоляции является вирус патогенного гриппа птиц. Он остается объектом пристального внимания СМИ, обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека.

«Не случайно использование именно этого патогенного биологического агента было заложено в сценарий тренинга. Замысел учения следующий — в Николаевской области Украины фиксируется появление случаев инфекционного заболевания. Проводится отбор и анализ проб. В результате делается вывод, что «с высокой долей вероятности» инцидент является результатом биодиверсии со стороны РФ», — заявил Игорь Кириллов.

Он добавил, что по предполагаемому сценарию провокации, информация о вспышке будет освещена в западных СМИ.

«В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма Генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества в прозрачности и непредвзятости данных. Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО, ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений», — добавил генерал-лейтенант.

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