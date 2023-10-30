Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили в акватории Черного моря

Катера ВМС Украины обнаружили акватории 31 октября около 4:00.

«По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», — заявили в Минобороны РФ.

Сейчас на внешнем рейде Севастопольском бухты проводится комплекс противодиверсионных и противоминных мероприятий, сообщает РИА «Новости».

Атаки на Черноморское побережье были и с воздуха — в Севастополе отражали атаку БПЛА.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — написал глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

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