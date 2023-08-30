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Минобороны: российская авиация уничтожила катер ВСУ с экипажем у побережья Крыма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rossijskaya-aviatsiya-unichtozhila-kater-vsu-s-ekipazhem-u-poberezhya-kryma
Минобороны: российская авиация уничтожила катер ВСУ с экипажем у побережья Крыма
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

В Минобороны России заявили, что у побережья Крыма российский самолет Су-30 уничтожил быстроходный катер ВСУ.

«30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось о том, что 30 августа в полночь в бухте Севастополя самолет морской авиации Черноморского Флота уничтожил четыре быстроходных катера с десантом ВСУ. По данным Минобороны РФ, на них находились до 50 человек.

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